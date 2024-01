CONTES ET RENCONTRES -ET PATATOUETE, ET PATATAS ! – NICOLAS BOURDON Barjac, jeudi 15 février 2024.

Barjac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15

Et pataouète, et patatras !

il conte pour nous….

de la Sicile à l’Algérie jusqu’à la France

Nicolas Bourdon a travaillé aux côtés d’Armelle et Peppo Audigane autour de la relation entre contes et musique. C’est cette musicalité qu’il cherche à mettre au service du conte lorsqu’il raconte ou lorsqu’il accompagne.

Conter, c’est aussi questionner son histoire personnelle et porter la parole de ses racines. Avec un travail de recherche mené depuis 2018 et grâce à l’accompagnement artistique d’Armelle Audigane pour porter cette parole, Nicolas conte avec la facétie et les mots de son grand-père.

Un spectacle en naît en 2021 : Et pataouète et patatras !

Quand Nicolas a commencé à raconter, il utilisait des mots resurgis de sa mémoire qu’il pensait que tout le monde connaissait.

Il se trompait ! Ces mots-là, c’étaient ceux de son grand-père et de tous ceux qui sont nés en Algérie avant 1962. C’est ce qu’on appelle le pataouète , un joyeux salamalek-xical composé d’italien, de napolitain, d’espagnol, de kabyle, de berbère, d’arabe et de français, symbole de l’amitié entre toutes ces communautés qui naissait de l’autre côté de la Méditerranée.

C’est avec le pataouète de son grand-père que Nicolas va nous raconter les exodes successifs entre 1830 et 1962, de la Sicile à l’Algérie jusqu’à la France. C’est le destin de 3 hommes, de son arrière-arrière-grand-père à son grand-père. C’est aussi et surtout des contes traditionnels pied-noir et l’occasion de faire résonner à nouveau le pataouète, son verbe, son accent et sa

musicalité.

Vin chaud et fougasse après le spectacle

Réservation au 06 87 83 28 95

Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Barjac

Barjac 48000 Lozère Occitanie



