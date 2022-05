Bariz (Paris) Le temps des campements, 9 juin 2022, .

Bariz (Paris) Le temps des campements

2022-06-09 14:30:00 – 2022-06-09

De Nicolas Jaoul (France, 2020, 1h10) – VOSTF



En juin et juillet 2015, des centaines d’exilés originaires d’Afrique de l’Est, entourés et soutenus par des centaines de voisins et de militants, sont pourchassés par la police dans le quartier de La Chapelle au nord de Paris. Leur « crime » ? Créer des campements autogérés et politisés afin de se rendre visibles et de défendre leurs droits. Six mois plus tard, deux jeunes Soudanais, désormais hébergés, racontent leur arrivée à Paris alors que cette lutte bat son plein.



Sélection Regards de terrain 2020



Nicolas Jaoul est anthropologue au CNRS. Intéressé par la politique des marges et par les croisements entre cinéma et anthropologie, il a déjà réalisé Sangharsh, le temps de la lutte (2018, Sister Productions, 105 minutes), sur la lutte des Dalits contre les castes en Inde.

