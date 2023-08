Fêtes locales Barinque, 27 août 2023, Barinque.

Barinque,Pyrénées-Atlantiques

12h : vin d’honneur offert par le Conseil Municipal à l’air Naturelle de Barinque.

Si pluie, le vin d’honneur se déroulera à la Maison pour Tous de Barinque..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . EUR.

Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



12pm: Vin d’honneur hosted by the Municipal Council at Barinque’s Air Naturelle.

In case of rain, the vin d’honneur will take place at the Maison pour Tous in Barinque.

12.00 h: vin d’honneur ofrecido por el Ayuntamiento al aire natural de Barinque.

En caso de lluvia, el vin d’honneur tendrá lugar en la Maison pour Tous de Barinque.

12 Uhr: Ehrenwein, der vom Gemeinderat in der Air Naturelle de Barinque angeboten wird.

Bei Regen findet der Ehrenwein im Maison pour Tous in Barinque statt.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN