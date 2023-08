Fêtes locales Barinque, 26 août 2023, Barinque.

Barinque,Pyrénées-Atlantiques

8h30 : tournoi des 3 raquettes à la Maison pour Tous Barinque, animé par le TCB

13h30 : pétanque, château gonflable et water tag, à l’air naturelle de Barinque, animé par le Comité des fêtes, suivi d’une soirée guinguette avec le food truck Green Sheep..

2023-08-26

Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8:30 am: 3 rackets tournament at Maison pour Tous Barinque, hosted by TCB

1:30 p.m.: pétanque, bouncy castle and water tag, at the Barinque natural airpark, organized by the Comité des fêtes, followed by a guinguette evening with the Green Sheep food truck.

8.30 h: torneo de 3 raquetas en la Maison pour Tous Barinque, organizado por el TCB

13.30 h: petanca, castillo hinchable y water tag, en el parque aéreo natural de la Barinque, organizado por el Comité des fêtes, seguido de una velada guinguette con el food truck Oveja Verde.

8.30 Uhr: 3-Schläger-Turnier in der Maison pour Tous Barinque, organisiert vom TCB

13:30 Uhr: Boulespiel, Hüpfburg und Watertag, an der natürlichen Luft von Barinque, organisiert vom Festkomitee, gefolgt von einem Guinguette-Abend mit dem Foodtruck Green Sheep.

