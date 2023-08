Fêtes locales Barinque, 25 août 2023, Barinque.

Barinque,Pyrénées-Atlantiques

Dès 18h30, marché des producteurs à la Maison pour tous, et soirée animée par le podium « La Pitchoury »..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . .

Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 6:30pm, a farmers’ market at the Maison pour tous, and an evening of entertainment by the « La Pitchoury » podium.

A partir de las 18.30 h, habrá un mercado agrícola en la Maison pour tous, seguido de una velada de animación con el podio « La Pitchoury ».

Ab 18:30 Uhr, Bauernmarkt im Maison pour tous, und abends Unterhaltung durch das Podium « La Pitchoury ».

Mise à jour le 2023-08-21 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN