Fête du Village tout le week-end avec de nombreuses animations: Belote, pétanque, jeux gonflable, exposition, concert, vide-grenier, ateliers pour les enfants et feux d'artifice!

