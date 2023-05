Vide-Greniers à Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Catégories d’évènement: Barguelonne-en-Quercy

Vide-Greniers à Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon, 30 juillet 2023, Barguelonne-en-Quercy. Le comité des fêtes de Saint Pantaléon organise son vide-greniers estival..

2023-07-30 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-30 17:00:00. EUR.

Saint-Pantaléon

Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie



The festival committee of Saint Pantaléon organizes its summer garage sale. La comisión de fiestas de Saint Pantaléon organiza su mercadillo de verano. Das Festkomitee von Saint Pantaléon organisiert seinen sommerlichen Flohmarkt. Mise à jour le 2023-05-09 par OT CVL Castelnau-Montratier

