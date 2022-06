Barge Rock Tour Écuisses, 26 juillet 2022, Écuisses.

Barge Rock Tour

Villa Perrusson Écuisses

2022-07-26

Villa Perrusson 1 Rue de la Gare

Écuisses

Saône-et-Loire

Écuisses

EUR Durant l’été 2022 (du samedi 16 juillet au samedi 30 juillet), l’association pépète lumière imagine une nouvelle manifestation culturelle -nouveau concept de programmation artistique pour aller au plus près des gens, le Barge Rock Tour : tournée de concerts amplifiés depuis le pont d’une péniche amarrée à quai.

Le long du canal du centre, dans le département de Saône et Loire, des stations concerts ponctueront un itinéraire reliant la ville de Digoin à la ville de Chalon sur Saône.

Cette manifestation est vouée à se reproduire chaque année, avec de nouvelles propositions artistiques, permettant de consolider les partenariats établis et d’en tisser de nouveaux à chacune des éditions.

L’expérience pour le public estivalier et local d’une guinguette rock itinérante.

Deux projets artistiques singuliers en assureront la programmation dans les jardins de la Villa Perrusson. :

-Kills your Idols: Une création réunissant Les Bampots et No Noise No Reduction en un « super-band » à sept têtes pour une relecture cuivrée et fidèlement sauvage de Sonic Youth! De l’envie commune d’un « Super Band » réunissant ces 7 musiciens attachés au gros son acoustique et à l’énergie communicative va naître cet hommage à l’un des groupes historiques du rock avant gardiste, SonicYouth.

-Un duo du groupe Pili Coït, représentation amplifiée :

Immersion dans un napalm corrosif et réconfortant. Ces deux aventuriers de l’underground velvetien nous invitent dans leur intimité, en proposantune musique épurée et riche, qui n’a de « Low-fi » que les contours…

Durée de chaque concert: 45 min environ.

Prévoir couverture ou chaises pliantes, les assises ne sont pas fournies.

ecomusee@creusot-montceau.org https://www.villaperrusson.fr/

Villa Perrusson 1 Rue de la Gare Écuisses

