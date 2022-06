Barge Rock Tour Chalon-sur-Saône, 24 juillet 2022, Chalon-sur-Saône.

Barge Rock Tour

Les Abattoirs – Chalon dans la rue Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2022-07-24 – 2022-07-24

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

EUR QU’EST CE ?

A l’initiative de l’association clunisoise pépète lumière, le BARGE* ROCK TOUR vous convie à une tournée de concerts autour ou depuis le pont d’une péniche amarrée à quai le long du canal du centre.

L’expérience pour le public estivalier et local d’une guinguette rock itinérante.

*Définitions du mot BARG E:

1) Péniche de débarquement de troupes. 2) Oiseau des marais, voisin des chevaliers. 3) Synonyme de barjo (de jobard en verlan), fou, farfelu.

BARGE est aussi la traduction anglaise de péniche et ROCK du verbe tanguer

AVEC QUI ?

-PILI COÏT (purple rock’n’love)

« Et l’amour accomplit son chant dans la lutte sauvage tambours du cœur caressant fleurs envolées »

Deux voix, guitare, tom basse, bidon, et synthé-drum, ce duo transpire le low-fi noisy où mélodies sexy flirtent avec riffs épicés et rythmiques lunatiques

-KILL YOUR IDOLS (grunge dadaïste aux envolées libertaires)

Le Brass Band KILL YOUR IDOLS réunissant 7 musiciens attachés au gros son acoustique et à l’énergie communicative trouve sa singularité dans une relecture cuivrée (1 trompette, 2 trombones, 2 saxs baryton, 2 saxs basse) et fidèlement sauvage de compositions incontournables du groupe rock avant gardiste new-yorkais Sonic Youth

QUAND et OU ?

– lundi 18 juillet – 19h : Théâtre de Verdure, Digoin (gratuit)

– mercredi 20 juillet – 19h : place Mazuez, Montceau-les-Mines (gratuit)

– vendredi 22 juillet – 19h : Usine Warning, Saint-Bérain-sur-Dheune (PAF)

– samedi 23 juillet – 13h15 : Place des publics, Square Chabas, Chalon dans la rue (gratuit)*

– samedi 23 juillet – 20h : St Romain de Popey (PAF)

– dimanche 24 juillet – 15h : les Abattoirs, Chalon dans la rue (gratuit)*

– mardi 26 juillet – 18h : Villa Perrusson, Ecuisses (PAF)

– jeudi 28 juillet – 20h : Le bassin, Génelard (PAF)

– vendredi 29 juillet – 20h : Le pain sur la table, Cluny (PAF)*

* uniquement KILL YOUR IDOLS

Bar et restauration sur place (sauf les 26 et 28 juillet, amenez son picnic).

QU’EST CE ?

A l’initiative de l’association clunisoise pépète lumière, le BARGE* ROCK TOUR vous convie à une tournée de concerts autour ou depuis le pont d’une péniche amarrée à quai le long du canal du centre.

L’expérience pour le public estivalier et local d’une guinguette rock itinérante.

*Définitions du mot BARG E:

1) Péniche de débarquement de troupes. 2) Oiseau des marais, voisin des chevaliers. 3) Synonyme de barjo (de jobard en verlan), fou, farfelu.

BARGE est aussi la traduction anglaise de péniche et ROCK du verbe tanguer

AVEC QUI ?

-PILI COÏT (purple rock’n’love)

« Et l’amour accomplit son chant dans la lutte sauvage tambours du cœur caressant fleurs envolées »

Deux voix, guitare, tom basse, bidon, et synthé-drum, ce duo transpire le low-fi noisy où mélodies sexy flirtent avec riffs épicés et rythmiques lunatiques

-KILL YOUR IDOLS (grunge dadaïste aux envolées libertaires)

Le Brass Band KILL YOUR IDOLS réunissant 7 musiciens attachés au gros son acoustique et à l’énergie communicative trouve sa singularité dans une relecture cuivrée (1 trompette, 2 trombones, 2 saxs baryton, 2 saxs basse) et fidèlement sauvage de compositions incontournables du groupe rock avant gardiste new-yorkais Sonic Youth

QUAND et OU ?

– lundi 18 juillet – 19h : Théâtre de Verdure, Digoin (gratuit)

– mercredi 20 juillet – 19h : place Mazuez, Montceau-les-Mines (gratuit)

– vendredi 22 juillet – 19h : Usine Warning, Saint-Bérain-sur-Dheune (PAF)

– samedi 23 juillet – 13h15 : Place des publics, Square Chabas, Chalon dans la rue (gratuit)*

– samedi 23 juillet – 20h : St Romain de Popey (PAF)

– dimanche 24 juillet – 15h : les Abattoirs, Chalon dans la rue (gratuit)*

– mardi 26 juillet – 18h : Villa Perrusson, Ecuisses (PAF)

– jeudi 28 juillet – 20h : Le bassin, Génelard (PAF)

– vendredi 29 juillet – 20h : Le pain sur la table, Cluny (PAF)*

* uniquement KILL YOUR IDOLS

Bar et restauration sur place (sauf les 26 et 28 juillet, amenez son picnic).

Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-06-20 par