JOYEUX BORDËL Barge Bar Lille, 23 décembre 2023, Lille.

JOYEUX BORDËL Samedi 23 décembre, 19h00 Barge Bar Entrée Libre

L’équipe du Barge prendra une petite semaine de repos fin décembre. Et qui dit fermeture dit : on vide les fûts !

Viens donc fêter ce joyeux bordel en compagnie du seul et unique Marpouner ❤️

Sors ton meilleur pull de Noël. Le ridicule ne tue pas, il t’offre un shooter !

2023-12-23T19:00:00+01:00 – 2023-12-24T01:30:00+01:00

