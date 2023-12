VBB – Vinyles Binouzes Burgers Barge Bar Lille, 9 décembre 2023, Lille.

VBB – Vinyles Binouzes Burgers Samedi 9 décembre, 10h00 Barge Bar Entrée libre

Du côté de Sébastopol, il y a des barges qui ont ouvert un bar.

Le samedi 9 décembre, ces barges-là invitent d’autres barges avec plein de disques vinyles.

Ils se connaissent bien, ils ont souvent fait les barges ensemble du côté de l’Hirondelle ou du Bistrot de St So durant les fameux Vinyl Markets, une véritable institution lilloise (tout comme les afters mais c’est une autre histoire).

Bien entendu, il y aura des disques de barges.

Et toujours la même devise : tous les styles à prix stylés.

Alors rendez-vous le samedi 9 décembre 2023 de 10h à 17h pour boire un coup, manger un burger et chiner la wax.

Barge que tu le vaux bien.

Bisous.

151 rue Solférino, Lille.

Barge Bar 151 rue Solférino, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/8CpPi598e »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00