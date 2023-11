CocoBarge #1 Barge Bar Lille, 24 novembre 2023, Lille.

Tu as peut-être déja croisé Cocotiers derrière les platines de nombreux dancefloor lillois : Le Chouga Barrio, Le Start, La Base arrière, Le Madre, Gorilla’s Brother, Le Bernadette, La Griffe, ect…

DJ basé à Lille se produisant sur Lille, Nantes et Amiens, membre actif de Maroilles Records, digger invétéré et grand habitué des nuits lilloises, il s’installe au Barge pour te proposer une soirée de folies !

Programme :

BEFORE :

Viens dès 20h avec tes copain(e)s pour un blindtest Bardcore (Tu ne connais pas le bardcore ? Je t’invite vivement à taper ce mot dans ta barre de recherche youtube).

>> Une tournée de shooter à gagner pour l’équipe victorieuse !

—

DÈS 22H :

La fine fleur de Maroilles Records et du collectif Murmurations en DJ set à partir jusqu’à 02h !

Les Dj set seront accompagnés d’un Vjing de qualité by Mirettes Mathieu qui a l’habitude de proposer des scénographies originales pour les show de murmurations.

>> Dernière info, et non des moindres, Le cocotier sera à l’honneur pour cette soirée, viens affublé de ta meilleure chemisette et/ou accessoires Cocotier pour bénéficier d’un shooter gratuit ️!

TIMETABLE :

22h-23h > Tom Champi (Murmurations) – Techno

23h-00h > Doctor Woof ( Maroilles Records) – Techno

00h-02h > Cocotiers ( Maroilles records) B2B Jean Welsh (Murmurations) – Hard Techno/Trance

Le Barge bar

Entrée gratuite

151 Rue Solférino,

59000 Lille

