HALLOWEEN PARTY au Barge Barge Bar Lille, 31 octobre 2023, Lille.

HALLOWEEN PARTY au Barge 31 octobre et 1 novembre Barge Bar Entrée libre

Non, Halloween n’est pas mort !

Veille de jour férié, films d’horreur, cocktails de la mort, gros son pour danser dans ton Barge Club jusque 02:00, ça sonne bien, non ?

Verre offert si tu viens déguisé.e et Happy Hours 17H-20H.

DJ set de Marpouner

–

Barge Bar 151 rue Solférino, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/1l6e5GUE8 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T17:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:59:00+01:00

2023-11-01T00:00:00+01:00 – 2023-11-01T02:00:00+01:00