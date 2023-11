La Barge 166 se transforme en POP UP les 8 et 9 décembre Barge 166 Boulogne-Billancourt, 8 décembre 2023, Boulogne-Billancourt.

La Barge 166 : beaucoup passent devant et peu s’imaginent ce qu’elle cache. Cet endroit est le premier chai flottant au monde, de cognacs et de rhums, qui « affine » 1500 fûts pour des passionnés de spiritueux « les private cask owners »

Les 8 et 9 décembre, Maison Ferrand ouvrira exceptionnellement ses portes à tous les amateurs de spiritueux et aux épicuriens en tout genre pour un moment immersif.

Un pop-up flottant dédié aux rhums, cognacs et gins de Maison Ferrand mais pas que…

Descente en cale, pour découvrir et déguster « au fût » les trésors qui vieillissent tranquillement à bord…

passionnés de spiritueux les « Private Cask Owner».

Immersion dans le monde des rhum, gin et cognac avec les incontournables et les éditions limitées de Maison Ferrand (Plantation, Canerock, le Citadelle et Cognac Ferrand).

Au programme de ces 2 jours

Cours de cocktails et conseils sur l’art de l’assemblage des spiritueux animés par la team Ferrand – qui a plus d’un tour dans son shaker!

Dégustation de chocolats dans tous ses états : en tablettes et en chocolat chaud twistés de cognac ou de rhum par Christophe Berthelot Sampic.

Dégustation « barge » de fromages affinés par Les Frangins

Informations utiles

Entrée libre

Lieu : 166 quai de Stalingrad, 92130 Issy-Les-Moulineaux – Parking : Indigo lle saint germain

Date et heures : vendredi 8 décembre de 16h à 20h et samedi 9 décembre de 10h à 19h

Achat sur place – CB uniquement

