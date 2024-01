Concert Electric Youth Orchestra Barfleur, mercredi 10 juillet 2024.

Barfleur Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10

fin : 2024-07-10

Electric Youth Orchestra est un collectif de jeunes artistes plein d’énergie et de dynamisme, étudiants de Franklin School for the Performing Arts, accompagnés des musiciens de Boston Show Band.

Le public accueille avec un grand enthousiasme leurs concerts lors des tournées en Europe.

Barfleur 50760 Manche Normandie



