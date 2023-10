Randonnée d’Halloween Barfleur, 21 octobre 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

Préparez vous à rire ou hurler de peur.

Balade d’environ 2km dans les coins sombres de Barfleur, suivie de la nouveauté de l’année : la visite du château hanté, le dernier étage est réservé aux adultes (ou aux cœurs bien accrochés).

Ouvert à tous. Balade adaptée aux enfants avec distribution d’un sachet de bonbons.

Déguisement vivement conseillé. Départ dans la cour de l’école de Barfleur.

2023-10-21 18:30:00 fin : 2023-10-21 20:30:00. .

Barfleur 50760 Manche Normandie



Prepare to laugh or scream with fear.

A 2km walk in the dark corners of Barfleur, followed by this year?s novelty: a visit to the haunted castle. The top floor is reserved for adults (or those with strong hearts).

Open to all. Child-friendly tour with candy bag.

Disguise strongly advised. Departure from Barfleur schoolyard

Prepárese para reír o gritar de miedo.

Un paseo de 2 km por los oscuros rincones de Barfleur, seguido de la novedad de este año: una visita al castillo encantado. La planta superior está reservada a los adultos (o a los débiles de corazón).

Abierto a todos. La visita es apta para niños e incluye una bolsa de regalos.

Se recomienda disfrazarse. Salida desde el patio del colegio Barfleur

Bereiten Sie sich darauf vor, vor Angst zu lachen oder zu schreien.

Ein ca. 2 km langer Spaziergang durch die dunklen Ecken von Barfleur, gefolgt von der diesjährigen Neuheit: dem Besuch des Spukschlosses. Die letzte Etage ist nur für Erwachsene (oder ein starkes Herz) zugänglich.

Für alle offen. Kinderfreundlicher Spaziergang mit Verteilung einer Tüte Süßigkeiten.

Kostümierung wird dringend empfohlen. Start im Hof der Schule von Barfleur

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche