Spectacle jeune public : Parfums de Cardamome Barfleur, 8 octobre 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

Dans le cadre du festival Histoires d’en découdre.

Jardin des augustins (cour de la mairie) ou (selon météo) Hall école Marie-Madeleine.

A partir de 10 ans..

2023-10-08 14:00:00

Barfleur 50760 Manche Normandie



As part of the Histoires d’en découdre festival.

Jardin des augustins (cour de la mairie) or (weather permitting) Hall école Marie-Madeleine.

Ages 10 and up.

En el marco del festival Histoires d’en découdre.

Jardin des augustins (cour de la mairie) o (si el tiempo lo permite) Hall école Marie-Madeleine.

Para niños a partir de 10 años.

Im Rahmen des Festivals Histoires d’en découdre.

Jardin des Augustins (Innenhof des Rathauses) oder (wetterabhängig) Hall école Marie-Madeleine.

Ab 10 Jahren.

