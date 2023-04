Chasse au trésor : Les vikings de Barfleur, 8 août 2023, Barfleur.

Alors que les vikings sont bien installés en Normandie, Guillaume le conquérant, en digne héritier des plus grands chefs scandinaves, a les yeux rivés vers le royaume d’Angleterre. Il a déjà un plan pour débarquer sur l’ile, et cherche à enrôler des marins aux compétences multiples : réaliser des nœuds marins complexes, reconnaitre des bannières ennemies, dessiner un drakar ou encore manier l’épée. C’est à ces conditions que l’on peut mettre son pied sur le pont !

Durée : 2h30 – conseillé de 6 à 12 ans

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation..

2023-08-08 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-08 . .

Barfleur 50760 Manche Normandie



While the Vikings are well established in Normandy, William the Conqueror, as a worthy heir to the greatest Scandinavian leaders, has his eyes set on the kingdom of England. He already has a plan to disembark on the island, and seeks to enlist sailors with multiple skills: making complex knots, recognizing enemy banners, drawing a drake or even wielding a sword. Only then can you put your foot on the deck!

Duration: 2h30 – recommended from 6 to 12 years old

Reservation required at the Cotentin Tourist Office

The meeting point will be communicated at the time of reservation.

Mientras los vikingos están bien establecidos en Normandía, Guillermo el Conquistador, como digno heredero de los más grandes jefes escandinavos, tiene sus ojos puestos en el reino de Inglaterra. Ya tiene un plan para desembarcar en la isla, y busca alistar marineros con múltiples habilidades: hacer complejos nudos marineros, reconocer estandartes enemigos, desenvainar un draco o incluso empuñar una espada. ¡Sólo así podrán poner pie en cubierta!

Duración: 2h30 – recomendado de 6 a 12 años

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

Während sich die Wikinger in der Normandie festgesetzt haben, hat Wilhelm der Eroberer, ein würdiger Nachfolger der größten skandinavischen Herrscher, seine Augen auf das Königreich England gerichtet. Er hat bereits einen Plan, wie er auf der Insel landen will, und sucht nach Seeleuten mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten: komplizierte Seeknoten herstellen, feindliche Banner erkennen, ein Drakar entwerfen und das Schwert schwingen. Nur so kann man einen Fuß auf das Deck setzen!

Dauer: 2,5 Stunden – empfohlen von 6 bis 12 Jahren

Reservierung beim Office de Tourisme du Cotentin erforderlich

Der Treffpunkt wird bei der Buchung mitgeteilt.

