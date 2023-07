Fête du sauvetage Barfleur, 22 juillet 2023, Barfleur.

Barfleur,Manche

Journée organsées au profit de la station SNSM de Barfleur.

Sorties en mer, démonstrarions, tombola, jeux, buvette, restauration, Concerts Live et DJ..

2023-07-22 10:30:00 fin : 2023-07-22 23:30:00. .

Barfleur 50760 Manche Normandie



Day organized in aid of the Barfleur SNSM station.

Sea outings, demonstrations, tombola, games, refreshment bar, catering, live concerts and DJ.

Jornada organizada en beneficio de la estación de la SNSM de Barfleur.

Salidas marítimas, demostraciones, tómbola, juegos, refrescos, música en directo y DJ.

Organisierter Tag zu Gunsten der SNSM-Station von Barfleur.

Ausfahrten auf See, Demonstrationen, Tombola, Spiele, Getränke, Essen, Live-Konzerte und DJs.

