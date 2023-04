Visite commentée, 18 juillet 2023, Barfleur.

Barfleur et la mer… Toute l’histoire de la ville est tournée vers elle : son nom d’abord, donné par les vikings venus en bateau du nord il y a plus de 1000 ans, puis, son essor dès le Moyen-Age grâce aux chantiers de construction navale et à la pêche. Barfleur, avec ses multiples palettes de couleurs changeantes au grès des marées, a inspiré les artistes et y ont posé leurs chevalets.

Durée : 1h30 – conseillé à partir de 12 ans

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation..

2023-07-18 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-18 . .

Barfleur 50760 Manche Normandie



Barfleur and the sea… The whole history of the city is turned towards it: first its name, given by the Vikings who came by boat from the north more than 1000 years ago, then its development from the Middle Ages onwards thanks to the shipbuilding and fishing industries. Barfleur, with its multiple palettes of colors changing with the tides, has inspired artists to set up their easels.

Duration: 1h30 – recommended for ages 12 and up

Reservation required at the Cotentin Tourist Office

The meeting point will be communicated at the time of reservation.

Barfleur y el mar… Toda la historia de la ciudad gira en torno al mar: su nombre, dado por los vikingos que llegaron en barco desde el norte hace más de 1000 años, y su desarrollo a partir de la Edad Media gracias a la construcción naval y la industria pesquera. Barfleur, con sus múltiples paletas de colores que cambian con las mareas, ha inspirado a los artistas a instalar aquí sus caballetes.

Duración: 1h30 – recomendado a partir de 12 años

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

Barfleur und das Meer… Die gesamte Geschichte der Stadt ist auf das Meer ausgerichtet: zunächst der Name, den ihr die Wikinger gaben, die vor über 1000 Jahren mit ihren Schiffen aus dem Norden kamen, dann der Aufschwung seit dem Mittelalter dank der Schiffswerften und der Fischerei. Barfleur mit seinen zahlreichen Farbpaletten, die sich mit den Gezeiten verändern, hat Künstler inspiriert, die hier ihre Staffeleien aufgestellt haben.

Dauer: 1,5 Stunden – empfohlen ab 12 Jahren

Reservierung beim Office de Tourisme du Cotentin erforderlich

Der Treffpunkt wird bei der Buchung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche