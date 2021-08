Barenton Musée du poiré, Manche Barenton, Manche Domfront en bouteille Musée du poiré, Manche Barenton Catégories d’évènement: Barenton

Manche

Domfront en bouteille Musée du poiré, Manche, 20 août 2021 15:00, Barenton. Vendredi 20 août, 15h00 Entrée libre, verre pour déguster tous les poirés à 6€ (3€ pour les dégustations sans alcool) https://www.facebook.com/events/822310011760425?ref=newsfeed Du jazz, du Poiré Domfront, des dégustations, un vélo smoothie, un jeu de piste et des ballades au verger… DOMFRONT EN BOUTEILLE revient cette année, au Musée du poiré, à Barenton. Entrée libre ! Vous êtes attendus nombreux le 20 août !

? Sous l’impulsion des producteurs de l’appellation Domfront et coorganisé par le Poiré AOP Domfront et le Musée, avec le soutien de l’Office de Tourisme de Domfront et du Site Remarquable du Goût, l’évènement “Domfront en bouteille” revient pour une 2e édition !

? Grand bar à Poiré, initiation à la dégustation, vélo smoothie, balade contée dans le vergers, jeu de piste… la journée sera riche en activités !

? Une petite faim ?

? 2 food trucks seront là pour vous contenter : galettes et crêpes, grillades ou glaces… il y en aura pour tous les goûts !

? Pour couronner le tout, le groupe Swell Jazz Quartet sera présent dès 19h pour vous proposer une musique festive et entrainante, à vos pas de danse !

? Rendez-vous au Musée du Poiré

⏰ De 15h à 23h

? Concert dès 19h

? Entrée gratuite

⚠️ Pass sanitaire obligatoire Musée du poiré, Manche Logerais, 50720 Barenton 50720 Barenton Manche vendredi 20 août – 15h00 à 23h00

Détails Heure : 15:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Barenton, Manche Autres Lieu Musée du poiré, Manche Adresse Logerais, 50720 Barenton Ville Barenton lieuville Musée du poiré, Manche Barenton