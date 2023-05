Les Visites du Jeudi > Agrochanvre Agrochanvre, 3 août 2023, Barenton.

Partez à la découverte du chanvre et ses multiples usages !

Défibrage de la paille de chanvre, valorisation de ses constituants sur différents marchés (écoconstruction, plasturgie, textile…).

Négoce de la graine (chènevis) et gamme de produits alimentaires Bio..

2023-08-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-03 17:00:00. .

Agrochanvre La Prise Gontier de Haut

Barenton 50720 Manche Normandie



Discover hemp and its many uses!

Defibration of hemp straw, valorization of its constituents on various markets (eco-construction, plastics, textiles…).

Trading of the seed (hemp seed) and range of organic food products.

Descubra el cáñamo y sus múltiples usos

Desfibrado de la paja de cáñamo, valorización de sus componentes en diferentes mercados (eco-construcción, plásticos, textiles…).

Comercialización de la semilla (cañamón) y de una gama de productos alimentarios ecológicos.

Entdecken Sie den Hanf und seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten!

Zerfaserung des Hanfstrohs, Verwertung seiner Bestandteile auf verschiedenen Märkten (Ökobau, Kunststoffverarbeitung, Textilien…).

Handel mit den Samen (Hanf) und Angebot an Bio-Lebensmitteln.

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche