Fête de la musique au musée Barenton Catégories d’Évènement: Barenton

Manche

Fête de la musique au musée, 24 juin 2023, Barenton . Fête de la musique au musée D489 Barenton Manche

2023-06-24 – 2023-06-24 Barenton

Manche . Le Musée du Poiré vous propose, à l’occasion de la fête de la musique, un samedi après-midi musical. De 14h à 16h, un concert de jazz vous sera proposé au sein du verger du musée. Le Musée du Poiré vous propose, à l’occasion de la fête de la musique, un samedi après-midi musical. De 14h à 16h, un concert de jazz vous sera proposé au sein du verger du musée. Barenton

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Barenton, Manche Autres Lieu Barenton Adresse D489 Barenton Manche Ville Barenton Departement Manche Tarif Lieu Ville Barenton

Barenton Barenton Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barenton /

Fête de la musique au musée 2023-06-24 was last modified: by Fête de la musique au musée Barenton 24 juin 2023 Barenton D489 Barenton Manche manche

Barenton Manche