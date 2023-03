Concert de Dorli’Sings choeur de swing’ MJC Barembach, 26 mars 2023 17:00, Barembach.

Concert Dimanche 26 mars, 17h00 1

Dorli’Sings, un groupe à double choeur : un choeur féminin et un choeur mixte.

L’ensemble, fondé en 2018, est dirigé par Martine Weiss. Le répertoire, en anglais et en français, s’organise autour du swing des années 1920 à 1960. On y trouve bien sûr quelques standards tels que Java Jive, Mr Sandman, Blue Skies mais également Tiens, tiens, tiens, Puttin on the Ritz, Peroxyde swing et bien d’autres encore.

Des musiciens talentueux accompagnent les choeurs avec les instruments traditionnels du monde du jazz : piano, batterie, trompette, saxophone.

L’accord visuel avec le répertoire est réalisé grâce à des chorégraphies ainsi que des tenues vintage évoquant la période du swing. C’est chatoyant, ça bouge, ça Swingue et ça chante !

MJC Barembach route de Steinbach Barembach 67130 Bas-Rhin

