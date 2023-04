Vide dressing Route de Steinbach, 16 avril 2023, Barembach.

Profitez d’un vide dressing organisé par la MJC de Barembach pour faire de bonnes affaires et faire un nettoyage de printemps..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 17:00:00. EUR.

Route de Steinbach

Barembach 67130 Bas-Rhin Grand Est



Take advantage of a garage sale organized by the MJC of Barembach to make good deals and to do a spring cleaning.

Aprovecha las rebajas de vestuario organizadas por el MJC de Barembach para hacer buenos negocios y hacer limpieza de primavera.

Nutzen Sie einen von der MJC Barembach organisierten « vide dressing », um Schnäppchen zu machen und einen Frühjahrsputz durchzuführen.

