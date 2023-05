La vallée de Bareilles BAREILLES, 30 juillet 2023, Bareilles.

Bareilles,Hautes-Pyrénées

Dans la vallée de Bareilles, dont l’économie principale est l’exploitation forestière, les 3 villages (Bareilles, Pouy et Is) sont dotés de maisons aux porches imposants..

2023-07-30 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-30 16:30:00. EUR.

BAREILLES Devant l’église de Bareilles

Bareilles 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



In the Bareilles valley, whose main economy is forestry, the 3 villages (Bareilles, Pouy and Is) have houses with imposing porches.

En el valle de Bareilles, cuya principal economía es la silvicultura, los 3 pueblos (Bareilles, Pouy e Is) tienen casas con imponentes porches.

Im Tal von Bareilles, dessen Hauptwirtschaft die Forstwirtschaft ist, haben die drei Dörfer (Bareilles, Pouy und Is) Häuser mit imposanten Veranden.

