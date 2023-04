Initiation à l’aquarelle BAREGES, 6 septembre 2023, Barèges.

Venez découvrir la pratique de l’aquarelle sur notre sentier d’initiation au dessin..

2023-09-06 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-25 . EUR.

BAREGES Sentier « Trait Nature »

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover the practice of watercolor on our introductory drawing trail.

Venga a descubrir la práctica de la acuarela en nuestro recorrido de iniciación al dibujo.

Entdecken Sie die Praxis der Aquarellmalerei auf unserem Zeichenlehrpfad.

