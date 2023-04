Marché hebdomadaire BAREGES, 6 septembre 2023, Barèges.

Grâce à nos producteurs locaux venez faire quelques emplettes afin de ramener un peu de chez nous dans votre valise..

2023-09-06 à 08:00:00 ; fin : 2023-10-25 13:00:00. EUR.

BAREGES Place du cinéma « Le Refuge »

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Thanks to our local producers, come and do some shopping to bring back a little bit of home in your suitcase.

Gracias a nuestros productores locales, venga a hacer algunas compras para traerse un poco de casa en la maleta.

Dank unserer lokalen Produzenten können Sie hier einkaufen, um ein Stückchen Heimat in Ihrem Koffer mitzunehmen.

