Café coup de coeur BAREGES, 5 septembre 2023, Barèges.

Discussion, partage autour d’une lecture qui nous a marquée et d’un café..

2023-09-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-05 . EUR.

BAREGES Bibliothèque

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discussion, sharing around a reading that has marked us and a coffee.

Debate, puesta en común en torno a una lectura que nos haya marcado y un café.

Diskussion, Austausch über eine Lektüre, die uns beeindruckt hat, und einen Kaffee.

Mise à jour le 2023-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65