Tournoi de pétanque… BAREGES, 4 septembre 2023, Barèges.

… Ou escape game si mauvais temps ! Du novice à l’expert, venez passer un bon moment !.

2023-09-04 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-30 . EUR.

BAREGES Boulodrome

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



… Or escape game if the weather is bad ! From novice to expert, come and have a good time!

… ¡O juego de escape si hace mal tiempo! De novato a experto, ¡ven a pasártelo bien!

… Oder Escape Game bei schlechtem Wetter! Vom Anfänger bis zum Experten, kommen Sie und verbringen Sie eine gute Zeit!

