Atelier cuisine intergénérationnel BAREGES, 1 septembre 2023, Barèges.

Préparation de spécialités de toutes régions avec les enfants de l’école de Barèges..

2023-09-01 à 16:30:00 ; fin : 2023-10-27 . EUR.

BAREGES Centre Hélios

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Preparation of specialities from all regions with the children of the school of Barèges.

Preparación de especialidades de todas las regiones con los niños de la escuela de Barèges.

Zubereitung von Spezialitäten aus allen Regionen mit den Kindern der Schule von Barèges.

