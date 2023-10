Trail des Fleurs BAREGES Barèges, 13 juillet 2024, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Le Trail des Fleurs ? Au départ de Barèges deux courses pour faire plaisir à tous ! Les tracés des courses comportent environ 90 % du parcours en monotrace à flanc de montagne : et ça c’est sympa ! Ces chemins conduiront nos trailers au travers la forêt domaniale de Captet, avec plusieurs points de vue sur les massifs de Néouvielle et de l’Ardiden..

2024-07-13 fin : 2024-07-13 . .

BAREGES Village

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Trail des Fleurs ? Starting in Barèges, two races to please everyone! The routes of the races include about 90% of the course on single-track on the mountainside: and that’s nice! These paths will lead our trailers through the state forest of Captet, with several viewpoints on the massifs of Néouvielle and Ardiden.

El Sendero de las Flores ? A partir de Barèges, ¡dos carreras para todos los gustos! Los recorridos de las carreras incluyen cerca del 90% del trayecto por senderos en la ladera de la montaña: ¡y eso es bonito! Estos senderos conducirán nuestros remolques a través del bosque nacional de Captet, con varios miradores sobre los macizos de Néouvielle y Ardiden.

Der Trail des Fleurs ? Von Barèges aus starten zwei Rennen, die allen Spaß machen! Die Strecken der Läufe führen zu etwa 90 % über Einspurstrecken an Berghängen entlang: Das macht Spaß! Diese Wege führen unsere Trailers durch den Staatswald von Captet, mit mehreren Aussichtspunkten auf die Massive von Néouvielle und Ardiden.

