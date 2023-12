Concert de « La Toy Musique » BAREGES Barèges, 4 décembre 2023, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Le groupe « La Toy Musique » nous fait le plaisir de sa venue ! Viens t’ambiancer avec eux !.

2024-01-05 19:00:00 fin : 2024-01-05 20:30:00. EUR.

BAREGES Place du cinéma « Le Refuge »

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



The group « La Toy Musique » is pleased to welcome you! Come and join in the fun!

El grupo « La Toy Musique » está encantado de estar aquí ¡Ven y únete a la diversión!

Die Gruppe « La Toy Musique » beglückt uns mit ihrem Besuch! Bring dich mit ihnen in Stimmung!

Mise à jour le 2023-11-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65