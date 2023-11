Marché de producteurs BAREGES Barèges, 4 janvier 2024, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Grâce à nos producteurs locaux venez faire quelques emplettes afin de ramener un peu de chez nous dans votre valise. Pour vous réchauffer une association du village vous propose son petit vin chaud au chalet..

2024-01-04 16:30:00 fin : 2024-01-04 . EUR.

BAREGES Place du cinéma « Le Refuge »

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Thanks to our local producers, come and do some shopping to bring back a bit of home in your suitcase. To warm you up, an association of the village proposes you its small mulled wine in the chalet.

Gracias a nuestros productores locales, venga a hacer algunas compras para traer un poco de casa en su maleta. Para calentarse, una asociación del pueblo le propone su pequeño vino caliente en el chalet.

Dank unserer lokalen Produzenten können Sie ein paar Einkäufe tätigen, um ein Stückchen Heimat in Ihrem Koffer mitzunehmen. Um sich aufzuwärmen, bietet Ihnen ein Verein aus dem Dorf einen kleinen Glühwein im Chalet an.

