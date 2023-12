Biathlon BAREGES Barèges Catégories d’Évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées Biathlon BAREGES Barèges, 2 janvier 2024, Barèges. Barèges Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 16:00:00

fin : 2024-01-02 Venez faire une initiation au biathlon avec les animateurs !.

Venez faire une initiation au biathlon avec les animateurs !

À partir de 7 ans. EUR.

BAREGES Place du cinéma « Le Refuge »

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Barèges, Hautes-Pyrénées Autres Code postal 65120 Lieu BAREGES Adresse BAREGES Place du cinéma "Le Refuge" Village Ville Barèges Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville BAREGES Barèges Latitude 42.8963923 Longitude 0.06288749 latitude longitude 42.8963923;0.06288749

BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bareges/