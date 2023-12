Passez le réveillon du Nouvel An sur les pistes de la station ! BAREGES Barèges, 31 décembre 2023, Barèges.

Barèges Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Montez en motoneige et en traîneau au départ du pied des pistes de Barèges pour une soirée dansante dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour de la cheminée ! Une repas copieux et savoureux vous sera servi (cocktails/vin/champagne). Descente en motoneige et traîneau..

Places limitées, sur réservation par téléphone.

EUR.

BAREGES Restaurant d’altitude Le Bastan (Super Barèges)

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



