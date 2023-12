Barèges en fête BAREGES Barèges, 4 décembre 2023, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Bernie l’ourson t’invite à t’amuser avec lui sur plusieurs activités, maquillage, château gonflable, danse et le jeté de goodies !.

2023-12-31 16:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

BAREGES Place du cinéma « Le Refuge »

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Bernie the teddy bear invites you to join in the fun with him on a variety of activities, including face painting, a bouncy castle, dancing and a goodie toss!

El osito Bernie te invita a divertirte con él en una serie de actividades que incluyen pintura de caras, un castillo hinchable, baile y lanzamiento de golosinas

Bernie der Bär lädt dich ein, dich mit ihm bei verschiedenen Aktivitäten zu amüsieren: Schminken, Hüpfburg, Tanzen und das Werfen von Goodies!

