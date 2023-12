Soirée Jeux BAREGES Barèges Catégories d’Évènement: Barèges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 17:00:00

fin : 2023-12-28 20:00:00 En famille ou entre amis venez jouer autour de jeux de société originaux..

En famille ou entre amis venez jouer autour de jeux de société originaux.

Tapas, pâtisseries, boissons et autres gourmandises su place.

Informations et réservations au 06 88 88 06 11. EUR.

