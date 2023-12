Visite du village BAREGES Barèges, 4 décembre 2023, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Barèges est un village qui possède une grande histoire. Viens découvrir tous ses secrets avec Brigitte BELLOCQ, notre guide passionnée !.

2023-12-28 16:00:00 fin : 2023-12-28 17:30:00. EUR.

BAREGES RDV devant l’office de tourisme

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Barèges is a village with a rich history. Come and discover all its secrets with Brigitte BELLOCQ, our passionate guide!

Barèges es un pueblo con una rica historia. Venga a descubrir todos sus secretos con Brigitte BELLOCQ, nuestra apasionada guía

Barèges ist ein Dorf mit einer großen Geschichte. Komm und entdecke alle seine Geheimnisse mit Brigitte BELLOCQ, unserer passionierten Fremdenführerin!

