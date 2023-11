Ciné-goûter BAREGES Barèges, 27 décembre 2023, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Séance avec un dessin animé dans la salle de cinéma suivi d’un petit goûter, idéale pour une première expérience cinématographique !.

2023-12-27 15:00:00 fin : 2023-12-27 . EUR.

BAREGES Cinéma « Le Refuge »

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Session with a cartoon in the cinema room followed by a small snack, ideal for a first cinematographic experience!

Una sesión de dibujos animados en el cine seguida de una merienda, ¡ideal para una primera experiencia cinematográfica!

Vorstellung mit einem Zeichentrickfilm im Kinosaal und anschließendem kleinen Snack – ideal für eine erste Kinoerfahrung!

Mise à jour le 2023-10-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65