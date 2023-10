Murder Party BAREGES Barèges, 26 décembre 2023, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Une murder party est un jeu consistant à résoudre une énigme policière, en incarnant les protagonistes de l’histoire. Il s’agit d’une forme de jeu de rôle, en grandeur nature, un croisement entre théâtre d’improvisation, jeu d’enquête, aventure policière. L’un des intérêts principaux du jeu est de jouer les rôles des personnages d’une histoire criminelle..

2023-12-26 15:00:00 fin : 2023-12-26 18:00:00. .

BAREGES Cinéma « Le Refuge » ou village

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



A murder party is a game that involves solving a police mystery by playing the protagonists of the story. It’s a life-size form of role-playing, a cross between improvisational theater, investigative games and detective adventures. One of the main interests of the game is to play the roles of the characters in a crime story.

Una fiesta de asesinatos es un juego que consiste en resolver un misterio policial encarnando a los protagonistas de la historia. Es una forma de juego de rol a escala real, un cruce entre el teatro de improvisación, los juegos de investigación y las aventuras detectivescas. Uno de los principales intereses del juego es encarnar a los personajes de una historia policíaca.

Eine Murder Party ist ein Spiel, bei dem es darum geht, ein Kriminalrätsel zu lösen, indem man die Protagonisten der Geschichte verkörpert. Es handelt sich um eine Form des Rollenspiels in Lebensgröße, eine Kreuzung aus Improvisationstheater, Ermittlungsspiel und Krimiabenteuer. Eines der Hauptinteressen des Spiels besteht darin, die Rollen der Personen in einer Kriminalgeschichte zu übernehmen.

Mise à jour le 2023-10-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65