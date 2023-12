100 ans du ski club avalanche BAREGES Barèges, 4 décembre 2023, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Journée festive pour les 100 ans du ski club avalanche..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 . .

BAREGES Salle des fêtes

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



A festive day to celebrate 100 years of the avalanche ski club.

Un día de celebraciones para conmemorar el centenario del club de esquí de avalancha.

Festtag zum 100-jährigen Bestehen des Lawinen-Skiclubs.

Mise à jour le 2023-12-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65