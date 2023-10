La montée du Tourmalet en reculant par Lulu BAREGES Barèges, 31 octobre 2023, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Louis BERENGUER va faire l’ascension de son 20ème col à reculons … Lulu de tous les records» va effectuer la montée des Cols … à reculons.

Départ à 10h du KM O place du 8 mai à Luz Sts Sauveur … arrivée approximative au Col du Tourmalet à partir de 13 heures.

BAREGES Col du Tourmalet

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Louis BERENGUER to climb his 20th Col backwards … Lulu de tous les records » will climb the Cols … backwards.

Start at 10 a.m. from KM O place du 8 mai in Luz Sts Sauveur … approximate finish at Col du Tourmalet from 1 p.m

Louis BERENGUER escalará su 20º Col al revés … Lulu de tous les records » subirá los Cols … al revés.

Salida a las 10 horas del KM O place du 8 mai en Luz Sts Sauveur … llegada aproximada al Col du Tourmalet a partir de las 13 horas

Louis BERENGUER wird den Aufstieg zu seinem 20. Pass rückwärts bewältigen … Lulu aller Rekorde » wird den Aufstieg der Pässe … rückwärts absolvieren.

Start um 10 Uhr vom KM O place du 8 mai in Luz Sts Sauveur … ungefähre Ankunft am Col du Tourmalet ab 13 Uhr

Mise à jour le 2023-10-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65