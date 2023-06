Concert du groupe Avisatz Pé BAREGES Barèges Catégories d’Évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées Concert du groupe Avisatz Pé BAREGES Barèges, 18 octobre 2023, Barèges. Barèges,Hautes-Pyrénées Chants traditionnels pyrénéens..

2023-10-18 à 20:30:00 ; fin : 2023-10-18 . .

BAREGES Église

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Traditional Pyrenean songs. Canciones tradicionales pirenaicas. Traditionelle Gesänge aus den Pyrenäen.

