« Deux minutes pour la gloire » BAREGES Barèges, 25 août 2023, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Basé sur le principe qui fait le succès des soirées « Crime & Cure-Dents » depuis plus de vingt ans et des soirées « Suspense & Bonne-Chère » depuis quinze ans : Faire participer le public en lui proposant de résoudre une enquête policière en interrogeant les suspects. La célèbre émission radiophonique « Deux minutes pour la gloire » fait étape dans votre commune. Vous avez l’immense plaisir de pouvoir y assister. L’animateur vedette Jean-Pierre Jean-Pierre lance l’émission et là, c’est le drame !!! Suicide, meurtre, assassinat ou simple accident ? Aucune hypothèse n’est à exclure et c’est à vous de trouver la solution… en devenant les candidats d’une nouvelle émission… Saurez-vous devenir la nouvelle star de la radio ?.

2023-08-25 20:00:00 fin : 2023-08-25 . .

BAREGES Place du cinéma « Le Refuge »

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Based on the principle that has made the « Crime & Cure-Dents » evenings so successful for over twenty years, and the « Suspense & Bonne-Chère » evenings for fifteen years: Involve the public in solving a police investigation by questioning the suspects. The famous radio show « Deux minutes pour la gloire » (Two Minutes to Glory) makes a stopover in your town. You have the immense pleasure of being able to attend. Star host Jean-Pierre Jean-Pierre launches the show, and then the drama begins! Suicide, murder, assassination or simple accident? No hypothesis can be ruled out, and it’s up to you to find the solution? by becoming the contestants on a new show? Can you become the new radio star?

Basado en el mismo principio que ha hecho de las veladas « Crime & Cure-Dents » un éxito desde hace más de veinte años y de las veladas « Suspense & Bonne-Chère » desde hace quince: implicar al público pidiéndole que resuelva una investigación policial interrogando a los sospechosos. El famoso programa de radio « Deux minutes pour la gloire » hace escala en su ciudad. Usted tiene el inmenso placer de poder asistir. El presentador estrella Jean-Pierre Jean-Pierre inicia el programa y, a continuación, ¡comienza el drama! ¿Suicidio, asesinato, atentado o un simple accidente? No se puede descartar ninguna hipótesis, y os toca a vosotros encontrar la solución? convirtiéndoos en los concursantes de un nuevo programa? ¿Podrás convertirte en la nueva estrella de la radio?

Basierend auf dem Prinzip, das seit über zwanzig Jahren den Erfolg der « Crime & Zahnstocher »-Abende und seit fünfzehn Jahren der « Suspense & Bonne-Chère »-Abende ausmacht: Das Publikum einbeziehen, indem man ihm vorschlägt, einen Kriminalfall zu lösen, indem man die Verdächtigen befragt. Die berühmte Radiosendung « Deux minutes pour la gloire » (Zwei Minuten für den Ruhm) macht auch in Ihrer Gemeinde Station. Sie haben das große Vergnügen, dabei sein zu können. Der Starmoderator Jean-Pierre Jean-Pierre startet die Sendung und dann passiert es! Selbstmord, Mord, Totschlag oder ein einfacher Unfall? Keine Hypothese ist ausgeschlossen und es liegt an Ihnen, die Lösung zu finden, indem Sie Kandidat einer neuen Sendung werden Werden Sie der neue Star des Radios?

Mise à jour le 2023-08-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65