Festival Piano Pic BAREGES Barèges, 24 juillet 2023, Barèges.

Barèges,Hautes-Pyrénées

Au pied du Pic du Midi, est né un festival de musique classique. Cet événement musical Pyrénéen est né de la volonté de 2 amis musiciens Pierre REACH et Christophe BAILLET. Une académie de haut niveau a été créée et associée qui confère à ce festival une envergure internationale. En 2007 cette formidable aventure se poursuit avec le Festival Piano Pic incluant aussi l’Académie internationale György Sebök. Pour rajouter au plaisir, les concerts se déroulent souvent dans des hauts lieux du patrimoine pyrénéen : Temple de Bagnères, églises de Campan, Gerde, Baudéan et Abbaye de l’Escaladieu. La magie architecturale et musicale crée chaque année une alchimie inoubliable dans le cœur des mélomanes..

2023-07-24 21:00:00 fin : 2023-07-24 . .

BAREGES Thermes

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



At the foot of the Pic du Midi, a classical music festival is born. This Pyrenean musical event is the brainchild of 2 musician friends, Pierre REACH and Christophe BAILLET. A high-level academy was created and associated, giving the festival an international scope. In 2007, this formidable adventure continued with the Piano Pic Festival, which also included the György Sebök International Academy. To add to the pleasure, the concerts often take place in some of the finest sites in the Pyrenees: Temple de Bagnères, churches in Campan, Gerde, Baudéan and Abbaye de l’Escaladieu. Every year, the magic of architecture and music creates an unforgettable alchemy in the hearts of music lovers.

A los pies del Pic du Midi, nace un festival de música clásica. Este acontecimiento musical pirenaico es obra de 2 músicos amigos, Pierre REACH y Christophe BAILLET. Se crea una academia de alto nivel que se asocia al festival, dándole una dimensión internacional. En 2007, esta maravillosa aventura continuó con el Festival Piano Pic, que también incluyó la Academia Internacional György Sebök. Para mayor placer, los conciertos se celebran a menudo en algunos de los lugares más famosos de los Pirineos: el Templo de Bagnères, las iglesias de Campan, Gerde, Baudéan y la Abadía de l’Escaladieu. Cada año, la magia de la arquitectura y la música crea una alquimia inolvidable en los corazones de los melómanos.

Am Fuße des Pic du Midi entstand ein Festival für klassische Musik. Dieses musikalische Ereignis in den Pyrenäen entstand aus dem Willen der beiden befreundeten Musiker Pierre REACH und Christophe BAILLET. Es wurde eine hochkarätige Akademie gegründet und angeschlossen, die diesem Festival eine internationale Bedeutung verleiht. Im Jahr 2007 wurde dieses großartige Abenteuer mit dem Festival Piano Pic fortgesetzt, das auch die internationale Akademie György Sebök umfasst. Um das Vergnügen noch zu steigern, finden die Konzerte häufig an Orten statt, die zum Kulturerbe der Pyrenäen gehören: Temple de Bagnères, die Kirchen von Campan, Gerde, Baudéan und Abbaye de l’Escaladieu. Die architektonische und musikalische Magie schafft jedes Jahr eine unvergessliche Alchemie in den Herzen der Musikliebhaber.

