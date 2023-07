Concert de violoncelle avec Justine Merlin BAREGES Barèges Catégories d’Évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées Concert de violoncelle avec Justine Merlin BAREGES Barèges, 22 juillet 2023, Barèges. Barèges,Hautes-Pyrénées .

2023-07-22 17:00:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

BAREGES Église

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-07-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Barèges, Hautes-Pyrénées Autres Lieu BAREGES Adresse BAREGES Église Ville Barèges Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville BAREGES Barèges

BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bareges/