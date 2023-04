Atelier Aquarelaxation BAREGES, 15 février 2023, Barèges.

Debout dans une eau à 34°, une pratique douce pour dénouer les tensions et se mettre à l’écoute de son corps..

2023-02-15 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-26 12:00:00. EUR.

BAREGES Thermes de Barèges

Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Standing in water at 34°, a gentle practice to release tension and listen to your body.

De pie en el agua a 34°, una práctica suave para liberar tensiones y escuchar el cuerpo.

Stehend in 34° warmem Wasser, eine sanfte Praxis, um Verspannungen zu lösen und den Körper wahrzunehmen.

