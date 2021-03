Barefoot Iano, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Chauffailles.

Barefoot Iano 2021-10-09 20:30:00 – 2021-10-09 Espace Culturel du Brionnais 2ter rue Gambetta

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles

8 8 EUR Barefoot Iano est le cofondateur du groupe «Moutain Men».

Avec six albums enregistrés et plus de six-cents dates de concerts depuis 2009 (Olympia, Café de la Danse, Jazz à Vienne, Cognac Blues Passion, Montréal, Memphis…) et riche de son expérience avec de nombreux artistes (Riké -Sinsemilia- ou Graeme Allwright pour ne citer qu’eux), Barefoot Iano reprend son vagabondage musical.

Pour beaucoup, Barefoot Iano, c’est l’harmoniciste aux pieds nus, virtuose et perché de «Moutain Men».

On découvre ici le musicien aux multiples ressources : chanteur, guitariste, harmoniciste inimitable, véritable homme de scène qui nous invite à respirer et vivre son «Australian blues» teinté de rock acoustique, dans un show solaire à l’énergie folle où se mêlent humour, sensibilité et partage.

Bref cet australien va vous faire bondir de bonheur !

ecb@chauffailles.fr +33 3 85 26 44 22 https://ecb-chauffailles.mapado.com/

