Marche gourmande Allée des Platanes, 30 avril 2023, Bardos.

Inscriptions à partir de 8h30.

Départ, de 8h30 à 10h.

Deux parcours, 6km et 12km, ravitaillement à mi parcours. Jeu d’orientation pour les enfants sur le parcours de 6km. Buvette et restauration à l’arrivée au château de Salha..

Allée des Platanes

Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Registration from 8:30 am.

Departure, from 8:30 am to 10 am.

Two courses, 6km and 12km, refreshments at mid-course. Orientation game for children on the 6km course. Refreshments and food at the arrival at the castle of Salha.

Inscripción, a partir de las 8.30 h.

Salida, de 8:30 a 10h.

Dos recorridos, 6 km y 12 km, avituallamiento a mitad de recorrido. Juego de orientación para niños en el recorrido de 6 km. Avituallamiento y comida en la meta del castillo de Salha.

Anmeldung ab 8:30 Uhr.

Start, von 8:30 bis 10:00 Uhr.

Zwei Strecken, 6km und 12km, Verpflegung auf halber Strecke. Orientierungsspiel für Kinder auf der 6km-Strecke. Getränke und Speisen bei der Ankunft im Schloss von Salha.

